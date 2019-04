„Der Glockner gibt uns Kraft!“

Dabei ist das Leben in den Bergen alles andere als leicht. “Die Menschen, die hier in den Bergen lebten, mussten schon immer Kämpfer sein und das prägt„, ist Bürgermeisterin Erika Rogl überzeugt. 20 Minuten tobte im Vorjahr etwa ein Sturm und richtete 17 Million Euro Schäden an. Doch klein beigeben gibt es in Kals nicht. “Wir leben nicht in einer Sackgasse. Für uns ist das Tal nicht das Ende, sondern der Beginn„, formuliert es Vizebürgermeister Martin Gratz. “Die jungen Leute sollen deshalb raus in die Welt, ihre Erfahrungen sammeln. Mein größter Wunsch ist es, dass sie, wenn sie sesshaft werden wollen, wieder in ihre Heimat zurückkommen„, so die Bürgermeisterin, die in Kals besonders viel auf Kinderbetreuung und Bildung setzt, aber auch auf den Internet-Ausbau, um Zukunftsarbeitsplätze zu schaffen. “Bei uns sollen Gäste Urlaub machen und die Möglichkeit haben, zwischendurch ihre Mails zu checken oder wichtige Arbeiten zu tätigen. Dafür haben wir die idealen Voraussetzungen.„