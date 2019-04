5G-Ausbau: USA verlangen keinen Huawei-Bann mehr

Einschränkungen bei Geheimdienstzusammenarbeit angedroht

Noch vor wenigen Wochen hatten die USA mit Einschränkungen in der Geheimdienstzusammenarbeit gedroht, sollte Berlin auf „unzuverlässige“ Partner setzen. Der Kommandeur der NATO-Truppen in Europa, Curtis Scaparrotti, warnte zudem, auch die militärische Zusammenarbeit innerhalb der Nato könnte eingeschränkt werden, sollte Huawei am 5G-Aufbau in Deutschland beteiligt werden.