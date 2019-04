Namenstaferln: Rücktausch bis Mai abgeschlossen

Noch unklar, was Hin und Her kostet

Bewohner auf Stiege eins haben nur die Top-Nummer neben der Klingel stehen, jene auf Stiege zwei den Namen. Wiener-Wohnen-Sprecher Markus Leitgeb versichert: „Jeder, der möchte, bekommt sein Namensschild zurück. Die Erneuerung aller umgestellten Gegensprechanlagen sollte mit Ende Mai abgeschlossen sein.“ Unklar bleibt, was das Hin und Her kostet.