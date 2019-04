Auch Bezos-Geliebte hat die Scheidung eingereicht

Jeff Bezos bleiben 75 Prozent Anteile an Amazon und er darf alle Anteile der „Washington Post“ behalten. Kein Wunder, dass der 55-Jährige ein Loblied auf seine Ex tweetete: „Ich bin so dankbar für ihre Unterstützung. Sie ist und bleibt eine herausragende Partnerin und Verbündete in unserer gemeinsamen Arbeit. Ich freue mich sehr auf unsere neue Beziehung als Freunde und gemeinsame Eltern.“