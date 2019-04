Wird Libyen Putins zweites Syrien?

Seit seinem Besuch in Moskau im Jahr 2017 wird Haftar eine Nähe zum Kreml nachgesagt. Auch wenn die russische Regierung betont, im derzeit tobenden Machtkampf keine der beiden Seiten zu unterstützen und eine „politische Lösung“ zu bevorzugen, gibt es seit dem Vorjahr laufend Berichte in britischen und US-Medien über die Errichtung von zwei russischen Militärbasen in Bengasi und Tobruk und die Stationierung von russischen privaten Militärdienstleistern. Dabei taucht oft der Name der berüchtigten Wagner Group auf. Mitarbeiter dieses Unternehmens sind auch in Syrien stationiert und unterstützen die russische Armee, die sich dort im Zuge der Unterstützung der Regierung von Präsident Bashar al-Assad dort festgesetzt hat.