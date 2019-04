Wie „Call of Duty“: Supersoldaten durch HoloLens

“HoloLens For Good, Not War“

In einem offenen, via Twitter verbreiteten Brief an Microsoft-CEO Satya Nadella und Chefjustiziar Brad Smith protestierten Mitarbeiter des Konzerns daher Ende Februar gegen die Zweckentfremdung der Technologie: „Wir weigern uns, Technologien für Kriegsführung und Unterdrückung zu entwickeln. Wir sind beunruhigt, dass Microsoft daran arbeitet, Waffentechnologie für das US-Militär bereitzustellen und der Regierung eines Landes zu helfen, mithilfe von Tools, die wir entwickeln, die Letalität zu erhöhen“, kritisierten die Mitarbeiter.