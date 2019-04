Clooneys Aufruf zu Brunei-Boykott erfolgreich

Clooneys Aufruf zum Boykott zeigt erste Erfolge

Und der Appell zeigt erste Erfolge. Mittlerweile haben einige größere Unternehmen Konsequenzen aus der neuen Strafrechtsverschäfung in Brunei, die am Mittwoch in Kraft getreten ist, gezogen. So kündigte der Reiseanbieter STA Travel etwa an, vorerst keine Flüge von Bruneis nationaler Fluggesellschaft Royal Brunei Airlines anzubieten. Ebenso beendete die australische Fluggesellschaft Virgin Australia Airlines eine Kooperation mit Royal Brunei Airlines, bei der es um rabattierte Flugtickets für Mitarbeiter ging.