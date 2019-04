Bresnik spricht offen über das neue Thiem-Team

Für Bresnik, dessen Vertrag als Coach und Manager Thiems unbefristet ist, verändert sich das Verhältnis der Wichtigkeit des Coaches für den Spieler über einen Zeitraum von 20 Jahren „extrem“. „Die ersten 10 Jahre, wenn du mit einem Spieler so jung anfängst, so zwischen 10 und 20, ist die Tätigkeit des Coaches von höchster Bedeutung. Wenn der in dem Zeitraum etwas falsch macht, hat der (Spieler) nachher nie eine Chance, dass er ein erfolgreicher Sportler wird“, erklärte der Niederösterreicher, der am 21. April 58 Jahre alt wird. Dann gäbe es eine etwa dreijährige Phase mit dem Einstieg ins Wettkampftennis, in der Spieler und Erfahrung des Trainers in etwa gleichwertig sind. „Danach ist nur noch der Spieler wichtig.“