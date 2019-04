Granatapfel macht schön & gesund

Die „Frucht der Götter“ wird schon seit Jahrhunderten in der Medizin eingesetzt. Sie enthält wertvolle Vitamine, allen voran Vitamin C und Mineralstoffe wie Kalium, Zink und vor allem Eisen. Außerdem sind die Kerne reich an Flavonoiden, die gegen die Bildung freier Radikale im Körper wirken. Außerdem wirken diese Antioxidantien zellverjüngend und sind eine Wohltat für die Haut.