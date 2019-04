Barac kämpfte gegen Aus: Letztes Spiel für Rapid?

„Es ist typisch, passt zu meiner Situation. Es ist zum Sch ...“, knurrte Mateo Barac, als er gefrustet aus dem Tivoli-Stadion Richtung Mannschafts-Bus humpelte. „Der Knochen hat nichts, aber die Bänder sind hin“, so die pessimistische Diagnose des Kroaten. Der am Mittwoch noch für seinen entscheidenden Elfer im Cup-Krimi beim LASK gefeiert wurde, jetzt in Innsbruck seine Chance in der Innenverteidigung erhielt. Und früh im Spiel überknöchelte. Barac wollte es nicht wahrhaben, humpelte noch minutenlang über den Rasen, wollte nicht raus, kämpfte. Aber in Minute 28 ging dann nichts mehr