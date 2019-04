Sieg beim Vorjahresfinalisten! Spurs & Pöltl stark

Die San Antonio Spurs sind am Sonntag in der National Basketball Association (NBA) mit einem 112:90 bei den Cleveland Cavaliers auf Platz sieben in der Western Conference vorgestoßen. Sie überholten bei noch einem ausstehenden Spiel im Grunddurchgang die Los Angeles Clippers, die den Golden State Warriors mit 104:131 unterlagen. Der Titelverteidiger fixierte indes Rang eins im Westen.