Napoli nur 1:1 - jetzt schon 20 Punkte hinter Juve

In einer packenden Partie mit Chancen auf beiden Seiten sah Genoas Stefano Sturaro schon in der 28. Minute die Rote Karte. Napoli ging in der Folge durch einen Weitschuss von Dries Mertens (34.) erwartungsgemäß in Führung, kassierte aber schnell den Ausgleich. Darko Lajovic setzte in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Volley nach Pandev-Vorarbeit in die Maschen. Nach dem Seitenwechsel fehlte den Gastgebern die nötige Effizienz.