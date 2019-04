Stadtderby als „Brustlöser“ für Violett

Am Samstag ist es so weit, empfängt Leader SAK die Austria zum Gipfeltreff in der Salzburger Liga. „Vielleicht brauchen wir dieses Spiel ja jetzt als Brustlöser“, meinte Austria-Betreuer Schaider nach dem biederen 0:0 gegen Union Hallein. Drei Spiele ohne Sieg? Gab es zuletzt in der Vorsaison, als man vor der Winterpause in Strobl verlor, danach gegen den SAK unterging und in Hallwang resümierte. Kriselt es beim Titelanwärter? „Das kann man uns schon andichten, aber wir arbeiten konzentriert, die Spiele laufen eben nicht für uns“, resümierte Schaider.