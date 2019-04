Aggressiver Randalierer (45) in Linz festgenommen

Trotz Aufforderung nicht beruhigt

Dabei wurde ein 45-jähriger Linzer äußerst aggressiv und begann zu toben und zu schreien. Da er sich trotz Aufforderung nicht beruhigte, wurde ihm die Festnahme angedroht. Dies zeigte jedoch ebenfalls keine Wirkung. Eine Frau im Lokal versuchte den Beschuldigten mit der Eingangstüre wieder zurück in das Lokal zu schieben, was ihr nicht gelang bzw. ihn nur aggressiver machte. Er schlug der Frau die Türe regelrecht hinauf bzw. holte er auch mit der Hand aus. Ein Polizist konnte ihn zurückhalten, was ihn nur noch aggressiver machte. So bäumte sich der Verdächtige vor den Polizisten auf, ballte die Hände zu Fäusten und fuchtelte wild herum.