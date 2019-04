Zwei Kriminaltouristen in Freistadt gefasst

Gauner-Duo kam hinter Gitter

Danach gingen sie wieder zu zweit auf Diebestour. Bei einem Geräteschuppen erbeuteten sie einen Bolzenschneider, mit dem sie anschließend das Vorhangschloss abzwickten und daraus eine Motorsense stahlen. Kurze Zeit später drangen sie in ein unversperrtes Einfamilienhaus ein, durchsuchten den Wohnbereich und stahlen daraus Kleidung, Geldbörsen mit geringem Bargeldinhalt sowie einen Schlüsselbund. Auf dem Weg zurück zum Lkw stahlen sie noch durch Öffnen einer unversperrten Türe aus einer Baustelle diverses Bauwerkzeug, das sie in einem nahe gelegenen Streugutbehälter zur Abholung deponierten. Die beiden Beschuldigten am 5. April 2019 gegen 0:45 Uhr bei einer Fahndung unweit ihres geparkten Lkw von Beamten der Polizeiinspektion Freistadt festgenommen. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz am 6. April 2019 in die Justizanstalt Linz gebracht.