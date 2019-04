Felsen löst sich und kracht in Autowaschanlage

Gegen 15.20 Uhr ereignete sich der Vorfall. Ein großer Stein prallte gegen die Wand einer Autowaschanlage in Gmünd (Bezirk Spittal an der Drau). Er hatte sich oberhalb des Ortes in unwegsamem Gelände gelöst und war mit großer Wucht gegen die Außenwand des Gebäudes geprallt.