Brutales junges Räuber-Duo erbeutete nur fünf Euro

Ein 17-Jähriger Linzer wurde am 7. April 2019 um ca. 17.45 Uhr in der Straßenbahn in Fahrtrichtung Plus City von zwei unbekannten Personen angesprochen. Als er bei der Haltestelle Doblerholz in Leonding ausstieg, wurde er von den zwei Unbekannten gewaltsam gegen die Glaswand der Haltestelle gedrückt und aufgefordert, ihnen Geld zu geben.