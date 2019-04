„Kellernazi“-Sager: Morddrohung gegen Schieder

Drozda sieht FPÖ in der Pflicht

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda will das Posting in der Gruppe „Sag ja zu HC Strache und Norbert Hofer“ zur Anzeige bringen und sieht auch die FPÖ in der Pflicht: „Das ist im Grunde genommen eine Morddrohung.“