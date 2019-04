Kia Ceed: Pragmatisch, sympathisch, unauffällig

Schalten und walten

Ich bin unterwegs im starken Benziner, also mit dem 1,4-Liter-Vierzylinder mit 140 PS. Der ist prinzipiell leise, wird oben raus kerniger. Aber selbst das ist nicht unangenehm, sondern es macht sogar Freude, den Motor auszudrehen (das sind dann 6600/min.), weil er dabei so fein klingt. Neun Sekunden braucht er auf Tempo 100, maximal geht es bis 210 km/h, so weit, so normal. Auch der Testverbrauch geht für einen Benziner in Ordnung: 6,9 l/100 km. Der Motor dürfte nur gerne etwas besser ansprechen: Nach dem Hochschalten landet man meist kurz in einem Drehmomentloch, bevor er wieder zieht.