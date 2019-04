Wegen Erdogan-Kritik: Wiener in Türkei verhaftet

Nacht in streng bewachtem Zimmer verbracht

Wegen Erdogan-kritischer Beiträge durfte er nicht einreisen. Er verbrachte die Nacht von 31. März auf 1. April mit vier anderen „Verdächtigen“ in einem streng bewachten Zimmer auf dem Airport und wurde dann am nächsten Tag nach Wien zurückgeschickt. „Dieser Vorfall verstößt klar gegen internationales Recht. Immer wieder kommt es in der Türkei zu solchen willkürlichen Aktionen, speziell Kurden sind im Visier“, so Amer Albayati vom Verein Integration-Bildung-Kultur.