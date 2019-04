Tierischer Fernseh-Star stiehlt allen die Show

Dass „Carlos“ als Fernsehstar entdeckt wurde, verdankt er einem Zufall. Sein Frauerl, die Grazerin Karin Bonmassar, war in einem Hotel in Zadar (weil sie dort seit Jahren ein Tierheim versorgt), und dort hielt sich auch ein Fotograf auf, der für den Otto-Versand tätig ist. „Als jetzt eine Bulldogge für deren Werbung gebraucht wurde, ist ihm ,Carlos’ eingefallen, den fand er damals nämlich so süß“, freut sich Bonmassar.