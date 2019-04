Fan-Feindbild Kraetschmer: „Diskussion nicht fair“

Der Fan-Ärger über den Vereins-Vorstand entzündete sich zuletzt an der Tatsache, dass Rapid und Red Bull Salzburg das Cupfinale am 1. Mai in der Austria-Heimstätte absolvieren sollen. Diesbezüglich kam es am Wochenende im Stadion zu Protestaktionen. So wurde am Samstag etwa der Spieler-Tunnel und der Zugang zur Osttribüne versperrt. Am Sonntag skandierte der harte Kern des Anhangs in der ersten Match-Hälfte in Zehn-Minuten-Abständen „Kraetschmer raus“ und enthüllte ein Transparent mit der Aufschrift: „Zulange ließen wir uns blenden. Besser wär‘s deine Amtszeit zu beenden!“