In Tiefgarage gedriftet - und Feueralarm ausgelöst

Da hat jemand die Rechnung ohne den Feuermelder gemacht: Ein noch unbekannter Lenker machte in der Nacht auf Sonntag in einer Tiefgarage in Weiz mit seinem Auto Driftübungen. Durch den aufsteigenden Rauch der Reifen wurde allerdings Brandalarm ausgelöst. Nun wird das Videomaterial ausgewertet.