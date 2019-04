Pedale verwechselt: Auto landete auf Bahngleisen

Eine 65-Jährige aus dem Bezirk Eferding fuhr am 7. April 2019 gegen 12.25 Uhr mit ihrem Pkw in Straßham, Gemeinde Alkoven, von Leonding kommend in Richtung Alkoven. Im Pkw befanden sich auch ihre Tochter, ihr Enkel und ein Hund. Vor dem Bahnübergang sah die Lenkerin vor ihr einen Pkw fahren. Sie wollte bremsen und hat vermutlich das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt.