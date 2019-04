Motorradfahrer (27) nach Unfall in Lebensgefahr

Ausweichversuch misslang

Laut Zeugenaussagen versuchte der Motorradlenker noch dem Pkw nach links auszuweichen, prallte jedoch trotz Vollbremsung gegen das Heck des Pkw. Der Motorradlenker wurde durch die Wucht des Anpralls durch die Luft geschleudert und kam am rechten Fahrbahnrand zu liegen. Er erlitt beim Unfall schwerste, lebensgefährliche Verletzungen. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch eine Notärztin von der Rettung in die Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden, der Pkw wurde hinten schwer beschädigt. Die B 171 war in diesem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme erschwert passierbar. Die Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.