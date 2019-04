„Bei Versäumnissen der Fluglinien dran bleiben“

Mühsamer wurde es für den zweiten Teil der Gruppe, denn für den wurde auch im nächsten Flug kein Platz gefunden. Eine Bahnfahrt mit Ankunft in Innsbruck gegen 16 Uhr lautete die Alternative. Erstaunlicherweise zeigte eine schnelle Online-Recherche vor Ort, dass es sehr wohl noch Plätze gegeben hätte, allerdings in der Business Class. Auf Nachfrage der „Krone“ hieß es dazu seitens der Fluglinie: „Nach Verfügbarkeit buchen wir unsere Passagiere natürlich auf die nächst möglichen Flugverbindungen, gegebenenfalls auch in andere Buchungsklassen.“ Die seien im konkreten Fall voll gewesen. Ein Teilnehmer der Delegation berichtete aber: „Im Flieger waren in der ersten Klasse vier Plätze mit Mitarbeitern belegt, fünf Plätze waren frei.“ Warum der Rest der Gruppe trotzdem auf den Zug umgebucht wurde, bleibt also offen.