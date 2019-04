Zwei neue VP-Bürgermeister in den Fusionsgemeinden

Doppelerfolg für die ÖVP! Sowohl in St. Stefan-Afiesl als auch in Helfenberg wird nach der gestrigen Bürgermeister- und Gemeinderatswahl ein schwarzer Politiker die Geschicke der Fusions-Gemeinde leiten. Die Volkspartei, die nun 330 der insgesamt 438 Ortschefs in Oberösterreich stellt, darf sich zudem über die absolute Mehrheit im Gemeinderat beider Orte freuen.