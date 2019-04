„Impfen rettet Leben“: Start für Kampagne

Auch an Schulen wird umfassend informiert

Die Bildungsdirektion Tirol unterstützt die Landeskampagne mit „sachlicher Aufklärungsarbeit“. Unter Einbindung der gesamten Schulgemeinschaft, also der Schulkinder und ihrer Eltern, der Lehrpersonen, der Schulleitung und der Schulaufsicht, werden die Vorteile dieser unverzichtbaren Gesundheitsvorsorge in Erinnerung gerufen.