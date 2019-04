Sturz am Gosaukamm: Tourengeherin schwer verletzt

Eine 47-Jährige aus Bayern, ihre Tochter und deren Freund aus Graz wollten am 7. April 2019 eine Schitour am Gosaukamm auf die Scharte zwischen Donnerkogel und Steinriesenkogel unternehmen. Gegen 6.50 Uhr stiegen sie mit ihren Tourenschi in die Steinriese ein und gegen 9.20 Uhr, am Beginn der „Goasriesen“, überlegten sie in einer Seehöhe von ca. 1.500 Meter, ob sie nicht die Tour aufgrund der hartgefrorenen Schneedecke und der Steilheit abbrechen sollten.