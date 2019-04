Obama in Berlin an Jugend: „Verändert die Welt!“

Die Jugend sollte über den politischen Kurs mitentscheiden. Das gelte gerade auch für Umweltpolitik und Klimaschutz. Wie schon bei einem Auftritt am Donnerstag in Köln vermied es Obama auch am Samstag, seinen Nachfolger Donald Trump beim Namen zu nennen. Aber diese Aufforderungen dürften wieder an dessen Adresse gerichtet gewesen sein. Obama hatte sich bei seiner Deutschlandtour in Köln vor mehr als 14.000 Menschen unter anderem „zuversichtlich und vorsichtig optimistisch“ geäußert, dass die USA im Klimaschutz bald wieder führend sein werden.