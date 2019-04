Hans Dichand: Die „Krone“ im Herzen

Der Aufmacher. Die Schande von Hainburg. Darunter das Bild von Gendarmen, die an der Donau auf Studenten, Professoren und Frauen einprügeln. In Schwarzweiß. Einige Ausgaben später. Cato. Der Aufruf. Die Botschaft aus der Kälte. Sie sollten ausharren in den eisigen Nächten. Ihr Opfer, dargebracht in der Kälte der Au von Hainburg, würde so viel verändern, diese starren Betonköpfe in der Regierung, die das letzte Grün auf dem Altar des Wirtschaftswachstums zerstören wollten, müssten aufgeben. Hans Dichand zitiert seine amerikanische Lieblingsautorin Barbara Tuchman und ihre Thesen zur Torheit der Regierenden, die Fehleinschätzungen, die vieles auf der Welt ins Schlechte kehren.