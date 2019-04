Landesregierung bleibt bei Plänen für Leitspital

"Dieses Ergebnis kommt nicht ganz überraschend. Es ist klar, dass Emotionen, Ängste und Befürchtungen bei so weitgehenden Veränderungen in der Struktur der Gesundheitsversorgung entstehen. Viele davon wurden in den letzten Tagen und Wochen auch gezielt geschürt und befeuert“, sagt Landesrat Drexler in einer ersten Stellungnahme.