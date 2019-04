Tod nach Transplantation: Ärzteteam angezeigt

„Überweisung an anderes Fachzentrum“

Ein weiterer Punkt betrifft die Fallzahlen (2016 und 2017 gab es an der Uniklinik nur die Herztransplantation von Drago Stelcer). Hier nimmt Prutsch die KAGes in die Pflicht: „Dem Krankenanstaltenträger war schon länger bekannt, dass ausschließlich Kliniken mit Operationen im zweistelligen Bereich über die notwendige Routine verfügen. Hier wurde es unterlassen, die Patienten zur Wahrung der Patientensicherheit an andere Fachzentren in Österreich zu überweisen.“