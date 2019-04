Nach 5. Heirat: Altkanzler lebt jetzt gesünder

„Am Bauchumfang meines Mannes arbeite ich noch“

Bereits zuvor hatte Soyeon Schröder-Kim der Zeitschrift „Gala“ verraten, dass der einst als „Cohiba-Kanzler“ verspottete SPD-Politiker heute nicht mehr rauche. Am Bauchumfang ihres Mannes arbeitet sie nach eigenem Bekunden allerdings noch. Ein Bild von Schröder im Niedersachsen-Wahlkampf 1986 kommentierte seine heutige Ehefrau in der Zeitschrift mit den Worten: „Ich hätte ihn auch heute gern noch so schlank. Aber ich arbeite daran.“ Die beiden hatten im vergangenen Mai geheiratet.