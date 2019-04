„Frau Sarkissova ist eine Wiederholungstäterin“

Spannungen mit Otto Retzer bei erstem Jury-Einsatz

Fans der Show erinnern die Szenen an jene Staffel, als der Wahlkärntner Otto Retzer einer der Kandidaten war. Der Schauspieler und Regisseur war in der achten Folge der elften Staffel ausgeschieden. Sarkissova hatte in dem Jahr, 2017, zum ersten Mal hinter dem Jurypult Platz genommen. Schon kurz darauf gab es erste Spannungen.