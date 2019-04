Grubinger über Asylwerber in der Lehre

Nun ist der Lehrling ins europäische Ausland abgetaucht, weil er in Österreich jederzeit mit seiner Abschiebung nach Afghanistan rechnen musste. Dazu Herr Neureiter: „Wer die politische Situation in Afghanistan beobachtet, wer Nachrichten über dieses geschundene Land verfolgt, kann - so Reste von Menschlichkeit vorhanden sind - an ein Abschieben von Flüchtlingen nicht einmal denken.“