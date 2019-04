Nach sonnigem Sonntag wird es wieder unbeständig

Während wir am Montag im Westen mit dichten Wolken in die Woche starten, gibt es in Richtung Osten immer wieder sonnige Phase. Doch auch hier bleiben wir von so manchem Regenschauer nicht verschont. Die Frühtemperaturen liegen zwischen null und zehn Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen neun und 19 Grad.