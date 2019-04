Russin legt Poledance auf Wolkenkratzer hin

Wetter spielte nicht mit

Die spektakulären Aufnahmen entstanden bereits im August 2018, wurden aber erst Ende Februar veröffentlich. Die Polestange war zuvor auf dem Dach eines 16-stöckigen Hauses angebracht worden. Die Vorbereitungen nahmen ein ganzes Wochenende in Anspruch. Wegen des Wetters war die Stange nass, was die extreme Tanznummer besonders schwierig machte, so die 27-jährige Russin gegenüber Medien.