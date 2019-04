Zimmerbrand: Mieter (41) tot in Wohnung gefunden

Ein Todesopfer ist nach einem Zimmerbrand in der Nacht auf Sonntag im Wiener Bezirk Simmering zu beklagen. Die Feuerwehr konnte den 41-jährigen Mieter einer Wohnung nur noch leblos in den Räumlichkeiten auffinden. „Die Anstrengungen, den Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos“, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr am Sonntag.