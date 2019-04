Betrunkene stahlen Auto und machten Spritztour

Eine klassische „bsoffene Gschicht“ ereignete sich in der Nacht auf Sonntag im Zillertal in Tirol. Zwei alkoholisierte Männer nahmen um 1 Uhr in der Früh ein geparktes Auto unbefugt in Betrieb, verfuhren sich letztlich aber in eine Sackgasse. Als Anrainer die Polizei verständigten, flüchtete das Duo zu Fuß. Einer der Männer wurde gefasst.