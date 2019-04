Nach Disco-Besuch krachte Alkolenker gegen Baum

Baum brach durch Wucht des Aufpralls

In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Lenker laut Polizei die Kontrolle über das Auto. Der Pkw geriet auf das rechte Straßenbankett, danach in den Straßengraben und kollidierte mit der Front gegen einen Erddurchlass. Dabei dürfte der Wagen hochgeschleudert und mit der linken vordernen Seite gegen einen Baum geprallt sein. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Baum in der Mitte ab, verfehlte das Wrack jedoch um Haaresbreite und schlug knapp daneben am Boden ein.