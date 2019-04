Diese Hornbach-Werbung löste einen Shitstorm aus

In dem Clip sind Männer zu sehen, die schwitzend ihren Garten umgestalten. Anschließend wird die Unterwäsche der Hobbygärtner mitgenommen und vakuumverpackt in einem Automaten in einer asiatischen Großstadt verkauft. Eine Frau öffnet eine solche Packung und gerät durch den freigesetzten Geruch offenbar in Ekstase. Auf sozialen Medien setzt es dafür ordentlich Kritik. Denn das sei nicht nur rassistisch, sondern zum Teil auch sexistisch und vor allem voll von Klischees, meinen einige Twitter-User.