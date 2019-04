Nach Kollision mit Fähre bricht Brücke zusammen

Das Schiff prallte am Samstag zunächst gegen einen Brückenpfeiler, wobei ein 200 Meter großes Teil der Konstruktion in einen Fluss nahe der Hafenstadt Belem fiel. Dabei seien auch zwei Autos in den Fluss gestürzt, teilte Gouverneur Helder Barbalho unter Berufung auf Augenzeugenberichten mit. Wie viele Insassen sich in den Wagen aufhielten, war zunächst unklar. Taucher suchten den Fluss ab.