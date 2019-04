WAC gewinnt Spiel der Schwerverletzten

Der Wolfsberger AC hat am Sonntag in der Fußball-Bundesliga nach neun sieglosen Spielen wieder drei Zähler geholt. Die Kärntner gewannen in St. Pölten das Duell der beiden Außenseiter der Meistergruppe verdient mit 3:1 (1:0) und lösten mit dem ersten Erfolg seit 11. November die Niederösterreichern auf Platz drei ab. Überschattet wurde die Partie von schweren Verletzungen: Gleich drei Spieler, Pak und Meisl auf St. Pöltener Seite und Wernitznig vom WAC, mussten das Spiel (mehr oder weniger schwer) lädiert verlassen.