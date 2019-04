Todesfälle überschatten Krebsball

Mit ihrem „Dancer Against Cancer“-Ball wollte Tanzschulbesitzerin Yvonne Rueff einst kleine Spenden für die österreichische Krebshilfe lukrieren. Beim 13. Ball zugunsten der Krebshilfe durfte sie nun verkünden, bislang 800.000 Euro gesammelt zu haben. Wie wichtig diese Spenden sind, zeigt das vergangene Jahr, in dem alleine drei Mitglieder der „Dancer Against Cancer“-Familie an Krebs verstorben sind.