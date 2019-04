Jägermeister Kohlmayer als Bezirkschef bestätigt

Die Wildtiere in den Wäldern und Bergen Oberkärntens, die Wildschäden und die Wahlen standen im Mittelpunkt des Bezirksjägertages, der in der landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof in Lendorf abgehalten wurde. Auch Kohlmayers Stellvertreter Thomas Fleißner wurde dabei einstimmig gewählt. Er folgt damit Oberförster Gerhard Müller nach.