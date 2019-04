Verkehrsfallen auf Schulweg werden nun beseitigt

In St. Andrä und in St. Ulrich im Lavanttal wandten sich Mütter an die „Krone“, weil sich die Lenker nicht an das vorgegebene Tempolimit halten. Um sie künftig zu bremsen, werden eine Smiley-Blinkanlage und Warntafeln aufgestellt. Schilder und Straßenmarkierungen will man bei der Haltestelle in Sekull bei Techelsberg montieren, damit Autofahrer auf die Kleinen besser aufmerksam gemacht werden.