Kuchler Himmelsstürmer nahmen Festung Nonntal

Daran lag’s aber nicht, dass die Nonntaler Kuchl unterlagen. „Ich finde auch, dass wir besser gewesen sind. Aber wir haben ihnen zwei Standards gegeben, Fehler gemacht.“ Heißt: Matthias Seidl versenkte einen Freistoß via Unterkante der Querlatte (18.), traf erneut per Elfer nach Foul von Markus Berger (72.). Womit die Himmelsstürmer den zweiten Titelanwärter in Folge gepackt, Platz drei gefestigt haben.