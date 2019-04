Schlepperei: Österreicher in Slowenien verhaftet

Die Gruppe war zuvor mit einem noch unbekannten Fahrzeug von Zagreb zur slowenischen Grenze geschleppt worden, wie das Landeskriminalamt Oberösterreich am Samstag mitteilte. Nachdem sie die grüne Grenze in den Schengenraum zu Fuß passiert hatten, seien die Iraner in Slowenien von dem Österreicher mit dessen Pkw in Richtung Laibach weiter transportiert worden, hieß es weiter. Im Ort Bizeljsko wurde der Mann durch slowenische Polizeibeamte angehalten und festgenommen. Er befindet sich derzeit in Slowenien in Untersuchungshaft.