Prozess um „gekaufte Deutsch-Tests“ geht weiter

Brisant an dem Fall um die „gekauften Deutschprüfungen“: Mit den positiven Deutsch-Tests könnten sich Zuwanderer einen dauerhaften Aufenthalt in Österreich oder sogar die Staatsbürgerschaft erschwindelt haben. Es ist bereits die zweite Verhandlung in Linz zu der Causa manipulierte Deutsch-Tests. Mitte März stand eine Türkin vor der Richterin. Die Zuhörer im Gerichtssaal konnten sich von ihren Deutschkenntnissen überzeugen. Ohne Dolmetscher wäre die Verhandlung nicht möglich gewesen. Die Frau soll 400 Euro für die Hilfe beim Deutsch-Test bezahlt haben. Was sie bestreitet. Ein Urteil steht aus.